Chaco Giménez sobre posible título de Santi: 'Yo no tengo nada que ver en esta historia'

Luego del cierre de torneo que tuvo Santiago Giménez, tras terminar con su sequía de goles en las últimas instancias del Guard1anes 2021, Christian Giménez alabó el trabajo de su hijo, asegurando que si Cruz Azul sale campeón solo será historia y logros del canterano.

"Yo no tengo nada que ver en esta historia, solo quiero que mi hijo y Cruz Azul salga Campeón. Si bien es mi hijo, cualquier logro que tenga no me va a curar ninguna herida. Ese logro sería de él y de todo el equipo”, comentó 'Chaco' Giménez en entrevista para W Deportes.

Además, el argentino expresó que la presión que hay por jugar en Cruz Azul es algo normal; sin embargo, la mentalidad depende de cada jugador.

"La presión en el futbol siempre existe, en Cruz Azul es algo lógico y normal. La prensa sí ejerce una presión, pero después viene la mentalidad de cada jugador", indicó.

Por otra parte, el exjugador comentó que desde que Santiago Giménez decidió involucrarse en el futbol profesional, el canterano tuvo el apoyo de su familia. Sin embargo, el 'Chaco' descartó que su hijo haya entrado a Cruz Azul, tras sus antecedentes con el club

"Tratamos de hablar con Santiago. Él ama a Cruz Azul, no es fácil que un joven llegue a Primera División y que el entrenador confíe en él. Está tranquilo con los pies en la tierra trabajando”, expresó.

