Cruz Azul: Cata Domínguez confesó que le molesta el término ‘Cruzazulear’

Julio César ‘Cata’ Domínguez, estandarte de Cruz Azul y aficionado a la máquina desde niño, reveló en una entrevista que siempre que escuchaba el famoso término ‘cruzazulear’, se enojaba mucho.

“Me emputaba que dijeran que la cruzazuleábamos”, fue lo que dijo el Cata a W Deportes.

Por otra parte, comentó que ha llorado muchísimo por Cruz Azul, a la hora de perder Finales o no entrar a las Liguillas.

“Lo sabe mi familia, jugadores. No sabes lo que me ha dolido, lo que he llorado por perder Finales. No sabes que coraje y que tristeza me da, sí he llorado bastante y sí me ha dolido mucho, porque vengo desde abajo y soy cruzazulino”, añadió el defensor celeste.

Domínguez ha sido todo un referente del club de La Noria desde la década pasada, y ahora con Siboldi como timonel ha permanecido como uno de los titulares del equipo.

