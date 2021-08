Cruz Azul: Rómulo Otero, sorprendido por la calidad de Orbelín Pineda y de Yotún

A pesar de su enorme calidad, Rómulo Otero, el flamante '10' de Cruz Azul, reveló que se siente maravillado con la calidad futbolística de Orbelín Pineda, a quien disfruta ver jugar, así como al peruano Yoshimar Yotún, viejo conocido del futbol sudamericano.

"Yo había jugado varias veces contra Yotún, me gusta la visión de juego que tiene, pero estando acá me di cuenta que está el 'Mago' (Orbelín Pineda), y es un jugador con mucha calidad, la verdad que me gusta mucho verlo jugar. Lógicamente que está el 'Cabeza' (Rodríguez), pero Orbelín y Yotún son los que me han sorprendido más", reveló el venezolano en charla con RÉCORD.

En cuanto a lo que él respecta, Otero habló de la alegría que le da portar la camiseta número '10' de La Máquina, aunque lo más importante para él es entregarse de la misma manera que el resto de sus compañeros.

"Cuando llegué estaba libre el número y no dudé en tomarlo. Me siento feliz de portar la '10', es una responsabilidad muy bonita, pero estoy tranquilo porque si me presiono va a salir todo mal, me entreno al máximo y cuando entre al campo debo matarme como lo hacen mis compañeros, debo divertirme con responsabilidad", explicó.

Por otra parte, el también seleccionado venezolano señaló que se siente afortunado de hacer historia como el primer futbolista de la Vinotinto en La Máquina, pero sueña con dejar un legado más importante. Al mismo tiempo, se dijo contento de haber disputado sus primeros minutos en la Liga MX el sábado pasado en la visita del Campeón al Estadio Alfonso Lastras de San Luis.

"Ilusionado y feliz de estar en un equipo grande, pero también con ganas de que el equipo siga haciendo historia. Soy el primer venezolano en el club y también quiero hacer historia. Veía el futbol mexicano, sabía que Cruz Azul es un grande y no lo pensé en venir cuando un empresario me platicó de la posibilidad", finalizó.

