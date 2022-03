Erik Lira previo al Cruz Azul vs Universidad: 'Pumas siempre será mi casa'

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y esa regla aplica para Erik Lira, quien enfrentará por primera vez a los Pumas, equipo que lo vio nacer como futbolista.

El ahora jugador de Cruz Azul reconoció que enfrentar a sus excompañeros será un ingrediente especial para el duelo de sábado por la noche, pero sabe que en juego están tres puntos valiosos. Además, recordó que tiene el deseo de consolidarse para regresar a la Selección Nacional.

“Es mi primer partido enfrentando a Pumas, estoy muy contento y nada, afrontarlo como un partido más. La verdad desde niño uno quiere sobresalir, yo aporté y di todo en su momento por Pumas, siempre será mi casa, me formó como persona y jugador, ahora estoy acá, es un reto y creo que si es algo para mejorar hay que tomarlo. Estoy tranquilo, con retos nuevos y con las ilusiones de estar en Selección, todo jugador quiere estar allá y hay que estar bien en el club para que, no solamente yo, todos podamos ir a selección”, dijo Lira en conferencia.

Otro de los atractivos de la jornada es el Clásico Nacional entre Chivas y América, sin embargo, el centrocampista de la Máquina consideró que el duelo entre celestes y universitarios cuenta con ingredientes que lo hacen más atractivo.

“Creo que sí, siempre han sido partidos muy buenos, con muchos goles y emociones, últimamente nos hemos enfrentado en partidos decisivos, partidos buenos y esperamos que siga siendo así y nosotros a salir con la victoria y buenas sensaciones”, mencionó.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las rotaciones en el plantel cruzazulino, mismas que advirtió Juan Reynoso que no cesarán para enfrentar a los Pumas, Erik Lira recalcó que la Máquina cuenta con un plantel basto para pelear por la Liga y la CONCACAF.

“Creo que hemos dicho que tenemos equipo para competir en los dos torneos de manera importante. Estamos levantando la mano, dijimos que no había titulares, el equipo es el equipo y el que le toque jugar estará preparado”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: CRUZ AZUL VENCIÓ A CF MONTRÉAL EN LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL