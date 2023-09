Facundo Almada previo al juego vs Cruz Azul: 'No reflejan la jerarquía del plantel'

Mazatlán y Cruz Azul abrirán el telón de la Jornada 8 del Apertura 2023. El defensa argentino Facundo Almada ya sabe lo que es anotarle al conjunto celeste, pues el torneo anterior ayudó en la victoria de los Cañoneros tras marcarle a Jesús Corona.

“Espero volver a anotarle a Cruz Azul, Dios quiera que sí, fue algo muy lindo para mí, fue el primer gol con el Maza, no me esperaba anotar ese gol a La Máquina, es un equipo grande, fue muy emocionante, y poder aportar a la victoria que veníamos de una racha complicada,

“Yo creo que es un equipo muy fuerte, creo que los resultados no reflejan lo que es la jerarquía del plantel, creo que tienen muchas condiciones para estar más arriba, algo no estarán haciendo bien porque no se ven los resultados, pero creemos que será un partido difícil, tenemos las herramientas necesarias para contrarrestar eso”, aseguró en entrevista con RÉCORD.

En el Clausura 2023, La Máquina viajó a la Perla del Pacífico y el apoyo de su gente fue mayor que la del equipo local. Al ser cuestionado sobre si le afecta ver qué en su estadio haya más aficionados rivales, Almada respondió:

“La verdad a mí no, me gustaría que hubiera más gente de Mazatlán, pero creo que también al ser un equipo grande que tiene mucha gente en el exterior, pasa lo mismo, pero creo que es una ventaja para nosotros, porque te da un plus a la hora de enfrentar a esos equipos, porque sabes que tienes eso en contra y sacas fuerzas de donde no tienes para quedarte con esos tres puntos”, declaró.

ENFRENTÓ A WILLER DITTA EN EL CLÁSICO ROSARINO

Facundo Almada se formó profesionalmente en Rosario Central y ante Newell’s Old Boys disputó varios Clásicos Rosarinos, partidos en los que enfrentó a Willer Ditta, hoy defensa de Cruz Azul y a quien el argentino conoce bien.

“Enfrenté a Willer Ditta dos veces, es un rival muy duro, es muy bueno defensivamente, creo que es un jugador muy completo, tiene muchas características que no es fácil encontrar en un defensor central y creo que debemos de tener un poco de cuidado porque él cuando ataca con el balón se incorpora a las otras líneas y te complica mucho el sistema, creo que tenemos que tener en cuenta”, finalizó.

