Champions League: Calendario, enfrentamientos, estadísticas y lo que debes saber del Grupo D

La gloria se escapó y el 'Toro' enfureció. El Inter quedó a un paso de ganar la Champions League la temporada pasada, pero el Manchester City se convirtió en su verdugo. Ahora, de la mano de Lautaro Martínez, los Nerazzurri vuelven con hambre de revancha.

Para este curso, Simone Inzaghi respetó la base de plantilla y se encargó de fortalecer cada una de las líneas. En la portería llegó Yann Sommer; en defensa apostó por la velocidad de Benjamin Pavard y apuntaló el mediocampo con elementos como Davide Fratessi.

En el ataque tiene a su 'Toro', bien acompañado ahora por Marcus Thuram, Alexis Sánchez y Marko Arnautovic, lo que coloca a los italianos como favoritos a dominar el Grupo D en la máxima cita de clubes.

La pelea en el sector promete grandes batallas y una lucha encarnizada por los boletos a la siguiente ronda, pues Benfica, invitado habitual a la Liga de Campeones, acumula dos eliminaciones al hilo en Cuartos de Final y el objetivo no será menor para este 23-24.

No obstante, avanzar no será sencillo con la Real Sociedad enfrente. El conjunto vasco vivirá apenas su quinta participación en el certamen continental y lo desea hacer a lo grande, con una plantilla que ilusiona en figuras como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Take Kubo.

Aunque parece la víctima, Salzburgo desea quitarse esa etiqueta y demostrar que está para pelear con cualquier equipo del Viejo Continente.

BENFICA

-Participaciones en Champions League: 42

-Títulos: 2

-Técnico: Roger Schmidt

-Capitán: Nicolás Otamendi

-Figura: Ángel Di María

-Máximo goleador en Champions: Eusébio (47)

-Más partidos en Champions: Luisao (69)

INTER

-Participaciones en Champions League: 24

-Títulos: 3

-Técnico: Simone Inzaghi

-Capitán: Lautaro Martínez

-Figura: Lautaro Martínez

-Máximo goleador en Champions: Adriano (18)

-Más partidos en Champions: Javier Zanetti (105)

SALZBURGO

-Participaciones en Champions League: 18

-Títulos: 0

-Técnico: Gerhard Struber

-Capitán: Amar Dedic

-Figura: Strahinja Pavlovic

-Máximo goleador en Champions: Erling Haaland (8)

-Más partidos en Champions: Andreas Ulmer (60)

REAL SOCIEDAD

-Participaciones en Champions League: 4

-Títulos: 0

-Técnico: Imanol Alguacil

-Capitán: Mikel Oyarzabal

-Figura: Take Kubo

-Máximo goleador en Champions: Peio Uralde (4)

-Más partidos en Champions: Peio Uralde (10)

CALENDARIO GRUPO D

Miércoles 20 de septiembre

Benfica vs Salzburgo

Real Sociedad vs Inter

Martes 3 de octubre

Salzburgo vs Real Sociedad

Inter vs Benfica

Martes 24 de octubre

Inter vs Salzburgo

Benfica vs Real Sociedad

Miércoles 8 de noviembre

Real Sociedad vs Benfica

Salzburgo vs Inter

Miércoles 29 de noviembre

Benfica vs Inter

Real Sociedad vs Salzburgo

Martes 12 de diciembre

Inter vs Real Sociedad

Salzburgo vs Benfica

