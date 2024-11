Faravelli recuerda el penal en la Final vs América: “El árbitro tendrá la conciencia tranquila”

A casi seis meses de la Final perdida contra América, el polémico penal con el que Cruz Azul deja escapar el título sigue siendo tema de conversación y a pesar de que ‘Lolo’ Faravelli no quiso dar su punto de vista sobre dicha decisión arbitral, pero señaló que el ‘Gato’ Ortiz debe de estar tranquilo con su decisión.

En entrevista para TUDN el mediocampista de La Máquina mencionó que no le gusta hablar de temas que no sean deportivos, pero sí recalcó que fue una decisión polémica, pero que ese tipo de decisiones son ajenas al equipo y no había nada que hacer.

"Sí fue una decisión polémica. Fue la decisión que tomó, a mí me gusta hablar del juego, voy a ser foco ahí porque hemos jugado una grandísima final, nuestros hinchas nos han reconocido en la derrota y eso es super valorable.

"Han dicho que se sintieron identificados con el equipo más allá de haber perdido, que estaban triste como nosotros, pero se sintieron identificado eso, después lo que haya hecho el árbitro o no, lo de las decisiones externas, lamentablemente no están en nuestro control y tendrá la conciencia tranquila el árbitro de que decidió lo correcto", declaró para TUDN

Faravelli le tiene respeto al América

‘Lolo’ Faravelli también reconoció la grandeza del Club América, su bicampeonato y su afición, pero mencionó que si les toca enfrentarse de nueva cuenta en esta Liguilla, espera que el resultado sea diferente al de aquella Final.

"Respeto total, es un equipo... el bicampeón con una afición increíble. Sí (rivalidad), cuando llegué di conferencia previa al Clásico y de ahí era a los hinchas el transmitir que se gana, eso lo sabemos y ojalá que si nos toca enfrentarnos de nuevo con ellos, la historia termine distinta al torneo pasado

