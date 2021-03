Gerardo Flores: 'Tengo como meta ser campeón con Cruz Azul como entrenador'

Tras 16 años como jugador profesional, Gerardo Flores decidió colgar los botines. Ahora, en su faceta como director técnico espera volver a Cruz Azul y conseguir el campeonato de Liga que se le negó en dos ocasiones durante su paso por las canchas.

“En mis expectativas tengo como meta ser campeón con Cruz Azul, sé que no lo pude hacer como jugador, pero lo puedo hacer como entrenador. Así que es momento de prepararme, de trabajar porque no es fácil", indicó en plática con RÉCORD.

“Sé que también es un largo camino, pero igualmente me lo decían para ser un jugador profesional, para llegar a la Selección Nacional, para mantenerme tanto tiempo y duré 16 años jugando. Cumplí mis metas y no sé por qué o no veo por qué no pueda cumplir la de ser entrenador”, expresó el exjugador.

Y es que, lejos de rendirse luego de las dos Finales que perdieron ante el América, el 'Jerry' Flores supo tomar las derrotas con madurez y sabiduría. En el Clausura 2013, La Máquina estuvo cerca de terminar con la larga sequía sin títulos, ya que llevaba la ventaja de dos goles; sin embargo, al 88', Aquivaldo Mosquera sorprendió con un gol y el portero Moisés Muñoz también lo hizo en tiempo de compensación con un gol increíble, quienes mandaron todo al alargue para definir al campeón en tanda de penaltis.

“Desgraciadamente no se nos dio, no fuimos contundentes. Ellos (América) tuvieron la fortuna de empatarnos, y bueno, la historia ya la sabemos", mencionó.

Cinco años después, Cruz Azul y América nuevamente se vieron las caras en la Final del Apertura 2018. Cuando los cementeros perdían 0-2 en el partido de Vuelta, Flores se levantó desesperado de la banca, entró al campo y buscó el balón para no perder tiempo, pero ante dicha acción fue expulsado.

“Estos momentos difíciles a mí en lo personal me han hecho crecer de mi carácter, saber que son momentos duros, pero uno tiene que salir adelante", indicó.

“Me queda esa espinita, la cual me está ayudando a fomentar a inspirarme como entrenador y si no quedé campeón como jugador, quiero quedar campeón como entrenador. Yo lo veo por el lado positivo y por eso me voy a preparar”, expresó.

Finalmente, el oriundo de Xochitepec, Morelos, aseguró que a La Máquina le hace falta dar el último paso, luego de las malas experiencias que han tenido en las instancias finales del torneo; así como la humillante derrota que sufrió a manos de Pumas en la Semifinal del Guard1anes 2020.

"Desgraciadamente en este último partido (contra Pumas en las Semifinales) yo lo vi como un accidente. El equipo estaba jugando muy bien y al igual que mucha afición también me ilusionó. Nos falta aprender de esos errores, a tratar de cerrar los partidos, a tratar de que no vuelva a pasar y perder o ganar. Creo que es parte del futbol, pero hay formas y esta última Semifinal creo que a nadie les gustó. Solamente es aprender de lo que te ha pasado para que no vuelva a pasar", concluyó.