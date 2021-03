Jerry Flores quiere reunirse y aprender más de técnicos como Caixinha o el Piojo Herrera

Durante su trayectoria como jugador en la Liga MX, Gerardo Flores vistió distintas camisetas pasando por Atlas, Monterrey, Jaguares, Toluca y Cruz Azul, siendo esta ultima con la que tuvo más arraigo, al quedar marcado por los conocimientos del extrenador celeste Pedro Caixinha.

“Fue una experiencia. La verdad que me identifico mucho con él (Pedro Caixinha), su metodología, su forma de trabajar me pareció muy buena. A mí me gustaría aprenderle muchas cosas más. Espero poder juntarme con él a platicar, ya no como jugador - entrenador, sino como amigo, aprender de él es algo que yo planeo y es un gran entrenador que ha sido campeón en la Liga MX y hay muchas cosas que aprenderle”, expresó el exlateral derecho de 35 años.

Sin embargo, el 'Jerry' Flores no solo quedó marcado por los conocimientos del portugués, sino que también le gustaría forjar su carrera como Director Técnico aprendiendo y aprovechando sus conocimientos de quienes fueron sus maestros en la Liga MX; Miguel Herrera, quien lo debutó, Enrique Meza, Guillermo Vázquez y Luis Fernando Tena.

"Me quiero reunir con Pedro Caixinha, quiero platicar con varios entrenadores de los que yo tuve el privilegio de estar con ellos y hoy en día tengo el gusto de poder platicar y prepararme. Sé que la oportunidad me va a llegar, pero para ese tiempo tengo que estar preparado. Ese es mi objetivo ahorita", expresó.

Finalmente, el exjugador de Cruz Azul, con quien se le negó conseguir el campeonato de la Liga MX, pero logró obtener el título de la Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa MX en dos ocasiones, aseguró que al equipo de Juan Reynoso se le debe exigir mucho para que se mantengan firmes como hasta ahora con sus siete partidos consecutivos sin conocer la derrota en este Guard1anes 2021.



“Siempre hay que exigirle más, ese quipo es protagonista por ser un grande. Hay que exigirle más, pero ha sido contundente, hay que mantener eso que si no le puedes exigir más, dejar que no se caiga y que siga trabajando de buena manera (La Máquina). Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, siempre se pueden mejorar, pero obviamente es bueno mejorar con resultados positivos. Tengo fe de que esto va a cambiar y espero que sea esta temporada", concluyó.

