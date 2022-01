Juan Reynoso tras verse empatado por Rayados: 'Pecamos de ingenuos y tuvimos nuestro castigo'

Juan Reynoso terminó molesto por lo mal que jugó Cruz Azul en los últimos minutos, situación que aprovechó Monterrey para rescatar el empate en el Gigante de Acero.

El técnico del conjunto celeste cree que a sus dirigidos les faltó oficio y malicia para asegurar la victoria.

"Teníamos todo para cerrarlo. La verdad es que a veces pecamos de ingenuos y tuvimos nuestro castigo. El equipo fue superior en varias facetas del partido", mencionó.

"Fue una presentación espectacular hasta los últimos minutos. El empate es un resultado que se firmaría en la previa, pero no como se dio. Es aprendizaje total. El techo todavía nos queda alto, hay que pulir algunos detalles. Hubiéramos cerrado el partido si hubiéramos tenido más malicia", agregó.

Desde su punto de vista, la Máquina fue muy superior a los Rayados, pero se 'descarriló' en los últimos 10 minutos.

"Nadie se va contento. Es mucha la grandeza de este club y el esfuerzo de los chicos fue descomunal. No corresponde que nos empaten de esta forma. No le quitamos mérito al rival, que tiene un gran plantel, que está en su casa y que contó con el apoyo de su gente. Esto no se puede repetir", aseveró.

Juan Reynoso sigue construyendo a este nuevo equipo, pues ya se fueron varios de los jugadores con los que Cruz Azul ganó su noveno título en el Clausura 2021.

"Ha tenido una evolución desde el primer partido. Esa es la apuesta. Habrá días de descanso y después nos juntaremos, aunque otros se irán con sus selecciones. Se está trabajando muy bien, la competencia interna ha crecido nuevamente. Hay que seguir construyendo, con base en nuestras fortalezas y hay que maquillar las debilidades", añadió.

Está contento con el plantel que tiene, aunque todavía no se cierran filas "Somos consientes de que hoy no extrañamos a nadie. Resolvimos con los que iniciaron y con los que entraron", finalizó.

