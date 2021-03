Orbelín Pineda: 'Mi contrato con Cruz Azul lo arregla mi agente, yo voy por el Título'

El gran nivel mostrado por Orbelin Pineda en los últimos meses con Cruz Azul ha encendido los rumores acerca de una posible salida, al tiempo en que la directiva ha echado a andar la maquinaria para renovarlo. Sin embargo, el talentoso jugador dejó en claro que por el momento tiene la mente puesta en el título de Liga y deja su futuro en manos de su representante.

“Bien, me siento tranquilo y contento. Sigo haciendo mi trabajo, tengo contrato y no estoy pensando más allá, estoy tratando de dar lo mejor de mí en la cancha, lo de mi contrato lo puede arreglar mi agente y yo voy por lo que vamos todos, que es el título de liga “, dijo Pineda.

“Yo lo primero que pido es que me dejen tranquilo en la cancha, no sabemos si hay renovación o no, eso lo arregla la directiva con mi agente, yo hago lo que se hacer en la cancha y como siempre he dicho, estamos trabajando para lo más alto, para conseguir eso que tanto queremos”, agregó.

Aunque su adaptación a La Máquina cuando llegó 2019 no fue sencilla, Orbelin Pineda señaló que parte fundamental de su nivel radica en la estabilidad que ha logrado en su hogar.

“Me siento bien, al rededor de mi familia todo está estable y eso me ayuda para estar bien en la cancha , trato de dar lo mejor el tiempo que esté, he ido mejorando, aunque el inicio fue difícil, pero trabajo para seguir mejorando”, mencionó.

