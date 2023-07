Ricardo Ferretti explotó sobre lo que se mencionó en un podcast hace unos días, en el cual se dijo que se ausentaba de los entrenamientos. El estratega de Cruz Azul decidió romper el silencio y acusó de difamación a reportero.

“Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. Es motivo de demanda. Con mi reputación no", dijo en conferencia de prensa.

El ‘Tuca’ explicó que cuando no está presente en los entrenamientos es porque está en reuniones con sus jefes. Además de que el comisiona a su cuerpo técnico responsabilidades.

“Cuando no estoy en cancha es porque estoy en juntas con mis jefes, yo delego a Memo Vázquez y Joaquín Moreno”, señaló.

Ante el enojo del director técnico, hizo hincapié en que es una personal profesional y no permitirá que lo difamen, a su vez dijo que la persona que dio esa información debe de presentar pruebas.

“Soy profesional, ya me cansé, una cosa es que me critiquen, pero difamarme no lo acepto, yo no soy chismoso, soy hombre, me tengo que hacer respetar”, argumentó.

Por su parte, ‘Tuca’ aseguró que desde su llegada a Mexico se ha caracterizado por ser una persona honesta, trabajadora, profesional e intachable en su trabajo.

“Si van a hablar de mí, hablen con seguridad, no sean chismosos, no crean en los chismes yo no soy centenario para caer bien a todos, lo que no quiero es que por llegar gente y quedar bien ustedes se lo creen lo que les digan”, finalizó.

