Tuca Ferretti tras el mal inicio de Cruz Azul: 'Somos humanos, tenemos vergüenza'

Ricardo Ferretti se sinceró y señaló que las cosas a Cruz Azul no se le han dado, pues de tres jornadas en el inicio de la Liga MX, han perdido los tres partidos, un hecho que, como seres humanos, les avergüenza, pero que deben ser autocríticos y no dar excusas.

“Las cosas no nos han alcanzado, yo podría decir muchas excusas, pero no soy un entrenador de excusas. Las cosas no nos han salido, no me han salido. No hemos ganados, llevamos seis goles en contra, uno a favor.

“También somos seres humanos, tenemos vergüenza, tenemos autocritica, no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, que queremos dar la alegría a la afición y a nosotros mismos también”, expresó el Tuca para ESPN.

Del mismo modo, el estratega celeste señaló que, de momento, está en una 'súper relación' con la directiva de La Máquina, pero que las cosas se irán viendo conforme avance el torneo y los resultados se den, o no.

La Liga MX parará un mes para que se dispute la Leagues Cup, un respiro que Tuca Ferretti señala como bueno, pero que, de hacer las cosas mal, la presión por el mal rendimiento general será peor.

“Nos cae un poco bien, porque nos quitamos el peso del campeonato mexicano y es como un aire nuevo. Ahora, es un arma de doble filo, si te va bien, vamos a volver con una confianza que nos va a servir de mucho, pero si no nos va bien, vamos a juntar una cosa con otra y ahí va a estar medio complicado”.

Finalmente, Tuca Ferretti señaló que enfrentar a Lionel Messi con el Inter Miami en la Leagues Cup será una cosa para recordar siempre. “Es un orgullo, una satisfacción, siempre que enfrentas a un jugador de esta magnitud te vas a acordar por el resto de tu vida”.

