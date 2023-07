Una vez más, Ricardo Salinas Pliego sostuvo una pequeña discusión en redes sociales, pero curiosamente ahora fue con Jorge Pietrasanta, narrador de ESPN, quien tampoco se quedó callado y entró al 'quite' con el empresario y dueño de TV Azteca.

La pelea empezó después de que un usuario aseguró que Pietrasanta, ex de Televisa Deportes, había dicho, en vivo, que le daba clases de albures al dueño de Elektra, que es Salinas Pliego, y él respondió: "¿Quién es ese pendejo y en qué chiquero vive?", texteó Ricardo en Twitter.

A sorpresas de muchos, Pietra no se quedó calladito y le dijo que los insultos van de frente, además de que le recordó una discusión que tuvo con el narrador de Azteca Deportes, Christian Martinoli durante la Nations League de la Selección Mexicana.

“Arróbeme Don Richard! Mejor insultos de frente. No vivo en chiquero gracias a años de trabajo. ¿Ya se acordó cuando el que le escribe en su cuenta y yo nos albureamos? O no se enteró! Es cuando estaba usted enojado y decían que la Nations League no existía. Adiós!”, escribió Jorge Pietrasanta.

Salinas Pliego responde

Fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego le respondió a Pietrasanta, donde señaló que no le tenía miedo y expresó que no recuerda el momento que le comenta. “Arrobarlo jajaja, ¿entonces usted cree que le tengo miedo?

“La realidad es que pongo en su lugar tanta basura como usted todos los días, que no los recuerdo a todos, pero dígame… ¿se quedó enamorado de mi o porque la fijación, qué fue lo que lo enamoró, fue el largo o el ancho? Eo que viene por más, por favor vomite sus comentarios abajo y cuando yo tenga ganas de pendejear gente, le contestó”.

