¡Uno vuelve a donde fue feliz! Santiago Giménez regresó con Cruz Azul para el inicio del Apertura 24

El hijo pródigo regreso a casa. Santiago Giménez estuvo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes como invitado especial en el partido de Cruz Azul vs Mazatlán, correspondiente a la Jornada 1.

El Apertura 2024 comenzó para La Máquina de Martín Anselmi, y para sorpresa de muchos, el canterano del conjunto celeste estuvo presente en el inmueble y dio una vuelta olímpica agradeciendo el apoyo de la afición.

Con una ovación total, los celestes se le rindieron a Santi, quien portó su mítico número 29 en el dorsal.

“El Ingeniero no me cortó las alas; el Ingeniero me dejó volar”, fueron las palabras de Santiago.

“Un canterano que representa perfectamente los valores de Cruz Azul, agradecido con su formación y que ha puesto nuestros colores muy en alto. Esta siempre será tu casa, Santi”, escribió la cuenta oficial del club.

Por su parte, la Sangre Azul lo recibió con bombo y tarola, y el estadio retumbó a una sola voz en nombre de Santi.

Un canterano que representa perfectamente los valores de Cruz Azul, agradecido con su formación y que ha puesto nuestros colores muy en alto. Esta siempre será tu casa, Santi. #AzulDePorVida pic.twitter.com/b3qx9G4934 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 7, 2024

