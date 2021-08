Víctor Velázquez: 'En este Cruz Azul sí sienten los colores, no como en otros años'

Luego de la dolorosa eliminación a manos de Pumas en el Apertura 2020, Víctor Manuel Velázquez prometió una sacudida en Cruz Azul y hoy, el mandamás cementero asegura que encuentra una plantilla como en antaño, dispuesta a dejarla por la camiseta.

“Desde un inicio nos sentamos a trabajar y sentamos las bases que son apostar por la juventud, por las básicas. Sabemos que este equipo tiene que dejar experiencia a los jóvenes que se irán incorporando, este equipo está lleno de gente que está sintiendo a la institución, que se han identificado con los colores y se ve en cada partido, ya no se ve cierto equipo que no va por una pelota, ahorita se ven motivados, todos salen a pelear un balón y eso lo han transmitido y es algo que debe transmitir a los jóvenes para que se contagie por muchas décadas “, reveló Víctor Manuel Velázquez en charla con RÉCORD.

Por otra parte, el Presidente del Consejo de Administración aprovechó la oportunidad para pedirle a la afición cementera que no confunda el proyecto de austeridad con una crisis, pues asegura que el equipo se encuentra sólido y solamente se harán contrataciones puntuales.

“Lo que estamos cuidando es todos los recursos materiales, humanos y financieros, la parte financiera que se tenia en el club lo estamos revisando, pero que no se confunda austeridad con una administración como debe ser de todos los recursos . En el club hemos hecho ajustes y sobre todo, no se están haciendo las contrataciones que se hacían, en otras épocas se hubiera ido la mitad del plantel y ese no es el caso, yo platicando con Alvaro Dávila vemos que lo que estamos haciendo es mantener el plantel y haciendo ajustes necesarios, como en toda Máquina que está trabajando no es necesario moverle , ya nada más haces dos o tres ajustes y sigue trabajando y esa es la parte que la gente está confundiendo “, explicó.

Sobre la cercanía que tiene con el plantel, Velázquez prefiere mantener un perfil bajo, aunque eso no le impide acercarse a la plantilla de vez en cuando y hacerles saber su apoyo.

“Lo que siempre quedó establecido con Álvaro Dávila es que nosotros como pantalón largo no tenemos que hacer nada en el vestidor, que cada quien hace su trabajo, pero claro que eso no impide que de vez en cuando nos demos una vuelta por el club, al estadio y que los saludemos y platicar un ratito con ello, un acercamiento para que conozcan más de la inscripción”, apuntó.

