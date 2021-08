Otero en su presentación con Cruz Azul: "Vengo a hacer historia"

Rómulo Otero se presentó como jugador de Cruz Azul, y de inmediato puso en la mesa la promesa de hacer historia como el primer venezolano en la historia de la Máquina.

“Es una responsabilidad grande y bonita a la vez, Cruz Azul es un gran club y espero que salgan bien las cosas. De mi parte está toda la disposición para dar lo mejor de mi. Vengo a hacer historia”, dijo en su presentación como jugador de Cruz Azul.

“Cuando veo que soy el primer venezolano que llega a un club tan grande me da mucha felicidad, mi familia está orgullosa, así que vengo bastante motivado y espero que todo salga bien”, agregó.

Aunque Otero está viviendo sus primeros momentos como celeste, el ecuatoriano ya supo de voz de Juan Reynoso la exigencia que recaerá sobre sus hombros.

“Hay mucha responsabilidad , hablé con el entrenador y con los compañeros y todos me dieron una bonita bienvenida. El profe me dijo que iba a contar conmigo, que tenía una responsabilidad grande y que me iba a exigir más a que mis compañeros, pero estoy a disposición para sumar a este gran grupo “, mencionó.

Por último, el atacante sudamericano reconoció que su compatriota Fernando Aristeguieta y el ex cementero Fabio Santos facilitaron su llegada a México con buenas referencias .

“Es un futbol muy competitivo. Tengo un amigo, Fernando Ariestigueta , que cuando se dio la posibilidad me habló muy bien y me interesó mucho más, también hablé con Fabio Santos que jugó acá y me habló maravillas, así que no dude ni un poco en aceptar”, apuntó.

