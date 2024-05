Yosgart Gutiérrez reveló por qué fue relegado del arco celeste: "Habían pagado mucho dinero"

El ahora exarquero de Cruz Azul, reveló cómo fue que salió del arco celeste cuando llegó José de Jesús Corona a la Noria en el ya lejano 2009, cuando el arquero fue vendido por los Estudiantes Tecos.

En entrevista con el periódico ESTO, Yosgart Gutiérrez habló sobre el momento en donde Enrique Meza, entonces entrenador de la Máquina Celeste, habló con él y le explicó el motivo por el cual Corona iba a ser el titular de la Máquina.

“Yo sentía que me merecía todavía seguir jugando. En ese momento, el técnico era el profe Meza y me dice que me tiene que quitar. La directiva había pagado mucho dinero por Chuy y no podía estar en la banca”, comentó el también exguardameta de los Rayos de Necaxa.

"El Profe Meza me dijo que me tenía que quitar porque la Directiva había pagado mucho dinero por Chuy Corona y él no podía estar en la banca": Yosgart Gutiérrez confesó cómo perdió la titularidad en Cruz Azul : @OswaldoF_Photo / @Ruben_Beristain https://t.co/MvknWYWMjC pic.twitter.com/s28TX7pc95 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 11, 2024

JJ Corona estuvo 14 años con Cruz Azul, siendo el arquero titular del conjunto celeste, en ese tiempo Corona jugó 504 partidos, coronándose campeón de la Liga MX en 2021 y teniendo 168 partidos con la valla invicta.

Yosgart Gutiérrez salió rumbo a Necaxa en 2014, entre idas y vueltas, el arquero permaneció seis años en el cuadro hidrocálido hasta su retiro del futbol profesional en 2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS PUMAS ¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL?