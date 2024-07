Liga MX: ¿Cuándo reinicia el Apertura 2024?

Luego de un mes de Leagues Cup, donde ya sabremos al monarca entre las ligas más poderosas de la Concacaf, volverá la Liga MX con la Jornada 5.

La quinta fecha abrirá con Cruz Azul como líder con 10 puntos, mismas unidades que Pumas y Tigres que se encuentran en el segundo y tercer puesto respectivamente por diferencia de goles.

El próximo 23 de agosto reanudará el Apertura 2024 con el juego en la Corregidora entre Querétaro y Cruz Azul, quien buscará continuar con el buen paso de la mano de Martín Anselmi.

Ese mismo día, Mazatlán recibirá al Pachuca, mientras que en la frontera, Tijuana hará lo propio ante Rayados de Monterrey.

Para el 24 de agosto la cartelera empieza con: Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Guadalajara y América vs Puebla.

Para el 25 solo destaca un encuentro, mismo que se dará en el Nemesio Diez con el reforzado Toluca recibiendo al Atlético San Luis.

Jornada 5 de la Liga MX

Querétaro vs Cruz Azul: viernes 23 de agosto a las 19:00 horas

Mazatlán vs Pachuca: viernes 23 agosto a las 20:00 horas

Tijuana vs Monterrey: viernes 23 de agosto a las 21:05 horas

Necaxa vs Juárez: sábado 24 de agosto a las 17:00 horas

León vs Santos: sábado 24 de agosto a las 19:00 horas

Atlas vs Pumas: sábado 24 de agosto a las 19:00 horas

Tigres vs Guadalajara: sábado 24 de agosto a las 21:00 horas

América vs Puebla: sábado 24 de agosto 21:05 horas

Toluca vs Atlético San Luis: domingo 25 de agosto a las 12:00 horas

