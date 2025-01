Martín Anselmi recibe 'recadito' de Miguel Herrera luego de su posible llegada al Porto

Martín Anselmi, todavía entrenador de Cruz Azul, está cerca de viajar a Portugal para convertirse en el director técnico del Porto, algo que despertó el interés de Miguel Herrera, quien, recientemente, fue nombrado como estratega de la selección de Costa Rica.

El Piojo, para Claro Sports, aseguró que él no ve con malos ojos la salida de Anselmi al futbol europeo, pero, lo que sí comentó, es que, personalmente, desearía que más entrenadores mexicanos tengan esas oportunidades.

Anselmi se va de Cruz Azul | IMAGO7|

“Anselmi llega al futbol mexicano y hace bien las cosas, trabaja muy bien y qué bueno que llegó, pero, ¿por qué no le dan esa oportunidad a un joven mexicano? A lo mejor sale igual, hay muchos preparados, pero no les dan ese tiempo”, comentó Herrera.

“Que bueno que le dan oportunidad al técnico extranjero, pero hay que darle oportunidad también al mexicano, y sobre todo tener compromiso”



Miguel ‘Piojo’ Herrera sobre la inminente salida de Martín Anselmi de Cruz Azul.

'Piojo' Herrera no culpa a Anselmi

Asimismo, Herrera comentó que no culpa a Martín Anselmi pues, desde su perspectiva, el argentino había comentado previamente su interés de dirigir en Europa.

“No culpo a Anselmi, porque son oportunidades que tiene; siempre lo dijo, no estoy en contra del técnico extranjero, a lo que me quejo es, ¿por qué le dan la oportunidad a Anselmi, que es un técnico no conocido en ningún lado?", finalizó.

