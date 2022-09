Cristante sobre Pumas: 'Los rivales se complican cuando ya no tienen nada que perder'

Bravos se juega su pase al Repechaje enfrentando a Pumas en Ciudad Juárez, pero lo hará ante unos Felinos eliminados y sin su máxima estrella, pues Dani Alves no estará por una lesión, echo que lamentó Hernán Cristante, técnico fronterizo, quien recalcó en conferencia de prensa que su equipo hará el mejor partido posible para poder tener en sus manos la reclasificación.

“Dani es un gran jugador, que se puede discutir de él. el presente de un equipo no es de un jugador, a nosotros nos gusta castigar, suponer, pensar y generar una gestión de algo que tal vez no pasa, a mí me gustaría tenerlo de rival por el prestigio, lo que genera, merece todo mi respeto y el marco hubiera sido inmejorable con él en el marco de juego.

“Ojalá las cosas se den bien y podamos terminar dignamente el torneo. Es un partido complejo porque Pumas es un equipo que, si bien no tuvo un buen torneo, da pelea y en los últimos partidos que jugó ha merecido más, hemos tenido un torneo similar donde los dos equipos en esas lagunas sufrieron y esa característica de Pumas no importa si está jugando o no es complejo y va a jugar de acuerdo a su historia, al nivel de jugadores que tiene, no será un juego fácil y los rivales se complican cuando ya no tienen nada que perder”, dijo.

"Lillini no tiene nada que demostrar. Tiene buenas bases como para pensar que puede haber continuidad en ese banquillo": Hernán Cristante, técnico de Bravos, rival de Pumas este viernes.@record_mexico pic.twitter.com/U0PnzMGNvB — Karla Uzeta (@Karla_Uz) September 29, 2022

Asimismo, el entrenador de Bravos, fue cuestionado sobre si es que la duda en la continuidad de Andrés Lillini, técnico de Pumas, puede ser presión felina a favor de Juárez, dijo que:

“Ellos ya no tienen qué jugar, Lillini no tiene que demostrar absolutamente nada, él tiene muy buenas bases como para pensar que puede haber continuidad en ese banquillo, no lo veo como presión o algo diferente”.

