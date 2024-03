Con un hombre menos, Querétaro logró la victoria ante Juárez

Querétaro y FC Juárez abrieron el telón de la Jornada 12 del Clausura 2024. Los Gallos Blancos lograron los tres puntos luego de vencer a los Bravos con gol de Federico Lértora, y suman su segunda victoria de manera consecutiva.

Al minuto 30, Querétaro abrió el marcador por parte del argentino Federico Lertora, quien llegó al área y venció a la defensa de Juárez al llegar solo para vencer al arquero Benny Díaz. Con este gol, llegó a dos tantos en el actual torneo.

Por su parte, Pablo Ortíz fue expulsado al 37’ por doble amarilla por una fuerte entrada sobre Ian Torres. Los dirigidos por Mauro Gerk buscaron espacios para seguir aumentando el marcador, pero no pudieron concretarlos.

A su vez, el equipo de la frontera no tuvo jugadas de peligro, incluso el DT Mauricio Nogueira hizo los cambios pertinentes pero no le funcionaron, a pesar de que eran más en la cancha no presionaron. Fue hasta el minuto 82 cuando tuvieron una clara de gol, pero el arquero Fernando Tapia atajó el balón de manera magistral y evitó el primero de los Bravos.

El tiempo finalizó y el triunfo fue justo para el equipo local, que llegó a 17 unidades en la tabla general.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IGNACIO RIVERO RENUEVA CONTRATO CON CRUZ AZUL HASTA 2026