Elías Ayub: 'Mi corazón tiene un cachito de León, pero es más puma'

La Final del torneo Guard1anes 2020 es el enfrentamiento de los dos únicos Bicampeones del futbol mexicano en torneos cortos: Pumas y León. Y justamente detrás de equipos, en aquellos triunfos estuvo Arturo Elías Ayub, quien fue presidente de ambos; en el Clausura 2004 y Apertura 2004 con Universidad, y Apertura 2013 y Clausura 2014 con La Fiera, por eso para él este duelo es especial que para él será entre corazón y talento.

"Mi corazón aunque tiene un cachito de fiera es más puma, pero si la verdad es que con muchísimo cariño voy a ver una Final de dos equipos que quiero, respeto y admiro. León con un futbol que hace mucho no se veía en la Liga MX, el talento que tienen sus jugadores contra unos Pumas que tiene un corazón más grandes que CU. Por eso creo que va a ser un partido donde puede pasar cualquier cosa.

"Son, un equipo con una gran talento y un equipo con un gran corazón, y en una Final no sé qué juegue más de las dos. Pero aclaro, no quiere decir que Pumas no tenga talento o que León no tenga corazón, no, los dos tienen todo, pero para mí Pumas está hecho de mucho corazón y León de mucho talento", dijo a RÉCORD.

El actual director de Fundación Telmex reveló que la unión fue la clave para que los clubes encabezados por él, tanto en Pumas como en León, consiguieran ganar dos títulos seguidos, hecho que lo dejó satisfecho.

"La fórmula secreta se llama unidad. La unidad entre cuerpo técnico, jugadores, directiva y afición, eso es lo que hace a los campeones y creo que esa la traen los dos equipos ahora.

"Es un orgullo para mi haber sido partícipe de los dos bicampeonatos. Uno como presidente (Pumas) y el otro como representante en la Junta de Dueños (León) que también es algo muy importante; viví los dos con el corazón y el alma, y ahora verlos enfrentarse en un Final hace que mi corazoncito aunque es más puma, se queda contento con que los dos den un gran espectáculo y enaltezcan el futbol mexicano", señaló.

MOMENTOS INOLVIDABLES

"Tengo mil anécdotas. Los dos fueron emociones muy grande en mi vida, de esas cosas que nunca se te puede olvidar. Me acuerdo perfecto de cada gol, cada jugada importante, me acuerdo perfecto de cada instante en la celebración con cada uno de los equipos; son momentos de esos que quieres tener muchos en la vida".

FIERAS SIMILARES

"Sí tienen algo parecido. Tenía el corazón, la unidad, las ganas, tenían la pasión, eso era lo que tenían igual los dos y yo lo resumiría en unidad, corazón, pasión, y talento. En los dos había jugadores talentosísimos, y unos entrenadores triunfadores que son personajazos (Hugo Sánchez y Gustavo Matosas)".

REGRESÓ A CANTERA

"Me invitó el presidente y para mí fue padrísimo regresar lleve a Alex, mi hijo porque cuando yo fui presidente el era muy chiquito y no se acordaba de cómo era la cantera. Yo le decía 'vas a ver que parece que vas a entrar a la luna', porque son unas instalaciones muy impresionantes".

A LA AFICIÓN

"Les hago yo un llamado de corazón con mucha humildad y mucho cariño a los aficionados de las barras de Pumas a que no se repita lo que vimos el domingo y que lo hagan de alguna manera con más inteligencia; estoy seguro de que tomaran medidas inteligentes para evitarlo".

LILLINI Y AMBRIZ

"De los entrenadores de ahora, uno con más experiencia, otro que ha resultado para mí una muy agradable sorpresa, pero los dos tienen algo en común y es que son gente buena y gente seria, y eso siempre de frutos".

