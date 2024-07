'Ruvalcaba hizo lo que sabe hacer': Gustavo Lema, tras triunfo de Pumas

El arranque de Pumas en el Apertura 2024 fue perfecto. A pesar de que César ‘Chino’ Huerta y Guillermo Martínez no fueron titulares, los felinos encontraron una de las mejores versiones de Jorge Ruvalcaba en su regreso a CU.

En su primer partido tras regresar de Europa, Ruvalcaba comandó la victoria de Pumas con un doblete y al provocar un autogol. Al respecto, el timonel argentino Gustavo Lema reveló que lo sorprendió la intensidad que Jorge mostró durante todo el juego, sin embargo, señaló que ellos saben de lo que es capaz de hacer, por lo que su incorporación es clave para afrontar este torneo.

“Más allá de que es un chico conocido para nosotros, es un refuerzo, lo hizo muy bien. Hizo lo que sabemos que puede hacer, así que nos pone muy contentos, no solo con la efectividad que tuvo, sino con la continuidad que mostró en su juego. No mostró nada que no haya mostrado antes, lo que sí es espectacular es que lo haya hecho durante los 90 minutos y al final encontró recompensa”, señaló Lema.

Pumas ya espera a sus refuerzos

Sobre los refuerzos de los universitarios y cuándo se incorporará Rubén Duarte, el técnico no dio una fecha exacta, pero sí aclaró que el jugador ya pasó los exámenes médicos.

En el caso de Piero Quispe, el peruano se reintegrará al equipo mañana luego de su participación en Copa América, en la que fue eliminado en Fase de Grupos con la selección de Perú. Asimismo, Lema dijo que no tiene problema en que los jugadores se incorporen ya con el torneo iniciado y aclaró que no apresurará el regreso de ningún jugador.

“Duarte ya hizo las revisiones médicas, así que ya está. Sabíamos que iban a tardar por los tiempos desfasados, pero ya está. Piero ya se incorpora ya a entrenar mañana y lo bueno es esto, empezar ganando y seguir incorporando a los jugadores sin tener que apurar a nadie”, agregó.

'Sin excusas tras la derrota': Jorge Bava, DT de León

Tras ser goleador por Pumas en el arranque del Apertura 2024, el estratega de León, Jorge Bava, señaló que su equipo cometió múltiples errores y no buscó excusas. Y es que el entrenador comentó que ni el calor, ni la altura fueron las causas por los que perdió La Fiera, sino los errores que se cometieron a lo largo del juego.

“Incómodo con el resultado, el rival supo capitalizar los errores. Mal arranque por la derrota, por cómo se dio, por los errores no forzados, fueron cuatro; dos en saques de banda nuestros y dos de ellos, son muchos para un partido”, comentó el charrúa.

“No hay excusa, tuvimos un mes de preparación. No se inició de buena manera en cuanto al resultado y al funcionamiento. Tenemos que pensar y mejorar lo que hicimos mal. El horario, la altura y el calor son para los dos equipos. Obviamente Pumas conoce su campo, pero hay muchos jugadores de los estros que ya están acostumbrados”, agregó.

