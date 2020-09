Nacho Ambriz: 'No fuimos contundentes y así es difícil ganar'

A pesar de haber sacado un punto por el empate (1-1) con Tigres, Ignacio Ambriz, entrenador del León, consideró que el resultado no fue positivo, ya que su equipo dejó ir las oportunidades que pudieron haberle dado el triunfo, además de que no supieron resguardar la ventaja que les dio al minuto 44 el gol de Fernando Navarro, ya que minutos después les empataron.

“En vez de sumar restamos, fue un partido en el que el adversario sabe a lo que juega y maneja bien los tiempos, tuvimos para hacer gol y no lo concretamos, y aunque nos pusimos de momento arriba, tuvimos opciones que nos pudieron haber puesto en los primeros lugares".

“Tengo que trabajar todo, porque en la pelota parada nos vuelven a hacer un gol, no estamos concretando bien y algo estamos dejando de hacer y hay que hacer un autoanálisis de mi parte y después el jugador que es el que está dentro de la cancha y no estamos cerrando los partidos”, dijo.

En tanto, el técnico de La Fiera, destacó el trabajo de los porteros Rodolfo Cota y Nahuel Guzmán, ya que intervinieron en diversas ocasiones, pero terminaron empatados, pese a que tanto León como Tigres trataron de imponerse.

“Los dos porteros hoy hicieron un gran juego, pareciera que Nahuel no había parado desde hace mucho tiempo. Los dos equipos intentamos defender nuestro estilo, pero nosotros no fuimos contundentes, las opciones no las concretamos y así es difícil ganar”, señaló.

