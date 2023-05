Nicolás Larcamón aprueba nuevo modelo de 'Play-In' en el repechaje

Nicolás Larcamón, entrenador del Club León, mostró su aprobación por el llamado 'Play-In' que ahora tendrá el nuevo formato del repechaje.

Con este nuevo formato no serán 12, sino sólo diez los equipos que van a calificar a la liguilla y del 7 al 10 serán los que disputen este nuevo modelo de calificación.

El entrenador del León se mostró contento con que se pueda dar un mejor sistema de clasificación y que sea más justo la participación de los equipos en liguilla.

En entrevista para TUDN, Larcamón dijo que "la nueva estructura de Reclasificación que se llama Play-In, es mucho más atinada, meritocrática, sentido más deportivo, al anterior formato le faltaba mucha vuelta al diseño y lo del desempate, no lo encontraba lógico y en lo deportivo no tenía una base del mérito, a esta le encuentro mucho más sentido, me parece que va a estar bueno, premia a los que hacen bien las cosas a lo largo del campeonato".

Y añadió que otro de los temas que también beneficia a la Liga MX es la nueva reducción de extranjeros que aprobaron los dueños del futbol mexicano.

"De los extranjeros, si se considera que es una decisión que pueda favorecer la mejora de rendimiento de los jugadores mexicanos que después nutran a la selección nacional, hay que apoyarla y me parece excelente que se busquen vías para mejorarla", sentenció el técnico esmeralda.

