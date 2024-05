Mazatlán lanza oferta a Víctor Manuel Vucetich para el Apertura 2024

Tras un Clausura 2024 que dejó mucho que desear, Mazatlán ya piensa en la planificación del próximo torneo y buscaron a Víctor Manuel Vucetich para que asuma la dirección técnica del equipo.

De acuerdo con información de Súper Deportivo AM, los Cañoneros no quieren perder tiempo de cara al Apertura 2024 y lanzaron una oferta al entrenador mexicano, quien aún no da una respuesta.

El reporte detalla que el club está optimista ante la posibilidad de contratar al 'Rey Midas', aunque tiene otras opciones en caso de que haya una negativa.

Vucetich dirigió por última vez en la Liga MX en el Clausura 2023 con Rayados, equipo del que salió tras caer en Semifinales contra Tigres.

Mazatlán finalizó el presente torneo en la posición número 14 con solo 16 puntos, por lo que quedó fuera del Play-In

