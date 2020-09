Palencia sobre el penalti: 'A lo mejor por miedo no quisieron anular el gol'

Francisco Palencia considera que el arbitraje mexicano atraviesa por un muy mal momento, lo que quedó demostrado en el partido en el que Mazatlán FC perdió 2-3 ante Cruz Azul.

Óscar Macías debió de haber anulado el primer gol de Jonathan Rodríguez. El delantero uruguayo cobró dos penaltis, pero en el primero se resbaló y tocó el balón en dos ocasiones.

El estratega del conjunto mazatleco quedó decepcionado con el trabajo arbitral y aseguró que los silbantes se fueron por el camino fácil al dar por bueno el segundo gol de la escuadra capitalina.

“Lamentable la toma de decisiones. Parece que la regla no existiera. Todo el mundo lo sabe. Lo que más me asusta es que no hayan tomado una decisión al ver el VAR. Nos dijeron que no había una toma contundente”, lanzó.

“Es una mala decisión no tomar decisiones. Lo que pasó hace creer que los árbitros no tienen la personalidad para tomar decisiones. A lo mejor por miedo no la quisieron tomar y la dejaron correr. Lo más fácil era pitar el gol”, aseveró.

Francisco Palencia mencionó que los árbitros han tomado decisiones que han afectado a Mazatlán FC, pues primero le marcaron un penalti en contra ante Pachuca y ahora ante Cruz Azul.

“Hemos sido afectados varias veces. Nos confunden y se van con la más fácil. Se revisa o no se revisa. Es lo único que pedimos, que haya una unanimidad. Después de un gol que se revise o no la jugada”, aseveró.

“No sé si sea un tema de camisetas, no me puedo meter en ese tema. Lo que sí puedo decir es que en este momento el arbitraje mexicano no atraviesa por un buen momento”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIBOLDI SOBRE POLÉMICA DEL PENALTI: 'NO SOY QUIEN PARA JUZGAR'