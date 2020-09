Siboldi sobre polémica del penalti: 'No soy quien para juzgar'

Robert Dante Siboldi no quiso hablar sobre el desempeño de Óscar Macías, quien marcó tres penaltis en el partido en el que Cruz Azul derrotó 3-2 a Mazatlán FC.

El trabajo del árbitro central fue bastante criticado debido a que el gol que se generó por uno de ellos debió de ser anulado y cambiado por un tiro libre indirecto.

Jonathan Rodríguez se resbaló y accidentalmente tocó el balón con el pie izquierdo antes de rematar con el derecho y vencer a Sebastián Sosa.

“No puedo decir mucho. Nunca hablo sobre el desempeño de los árbitros. No lo voy a hacer ahora. Él hizo su trabajo y tomó decisiones con el VAR. No soy quien para juzgar, cometen errores como los jugadores o los entrenadores”, mencionó.

El árbitro confió en sus compañeros y dio por bueno el gol sin haber visto la repetición de la jugada en el monitor, lo que ocasionó la molestia de los locales.

“Yo no puedo decir que el árbitro tenga desconocimiento de la regla. Al revisarla en el VAR le dieron indicaciones de que fue correcto. No me toca a mí juzgarlo. No he visto la repetición”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUDO INTERESAR: CRUZ AZUL: ¿POR QUÉ DEBIERON ANULAR EL PRIMER PENALTI DEL 'CABECITA' ANTE MAZATLÁN?

El segundo penalti a favor de los Cruz Azul se marcó luego de que Santiago Giménez se atravesó en el recorrido de Mario Osuna, quien lo terminó arrollando dentro del área por la inercia que llevaba.