“Es parte del juego”: ‘Tano’ Ortiz sabe que se juega su puesto con Rayados en el AP2024

El estratega de los Rayados, Fernando Ortiz, habló sobre el futuro con los Rayados de Monterrey en el Apertura 2024, tras quedarse en Semifinales en el anterior torneo.

‘Tano’ Ortiz es consciente de lo que está en juego y entre eso, estaría su puesto al frente de la institución norteña.

“Es parte del juego, desde que llegué, ya estaba corrido y desde que sigo, si no salgo campeón, me van a correr”, resaltó el argentino en entrevista con TUDN.

El exjugador de las Águilas del América, tendrá la presión de pasar la fase de la Semifinales que se le ha negado como entrenador desde su estadía en el Nido.

“Es parte del juego, hay que saber llevarlo, soy consciente, soy real en la institución que estoy, la exigencia que tiene una institución, la ansiedad de poder de conseguir un logro deportivo”, resaltó.

“Si mi carrera, me dice: ‘vas a llegar seis Semifinales y no vas a llegar a ninguna (Final)’, pues lo firmo en cualquier lado. Me preocupa a la hora de seguir insistiendo”, agregó el estratega de los Rayados.

Ortiz, concluyó que seguirá luchando para pasar esa barrera que se le ha convertido en un obstáculo en la Liga MX: “Se va a dar en algún momento, yo tengo que estar enfocado, trabajando y esforzando lo que yo creo”.

