Carlos Sánchez, exjugador de Rayados de Monterrey, se arrepintió dejar River Plate por Liga MX

En enero de 2016, Carlos Sánchez se convirtió en uno de los fichajes bomba de Rayados de Monterrey al llegar procedente de River Plate. Sin embargo, su paso por la Liga MX no fue el esperado y aunque se marchó con una Copa MX, dejó la impresión de que quedó a deber.

Tras ocho años de su contratación, el propio jugador, actualmente en Uruguay FC, confesó que se siente arrepentido de haber dejado a los 'Millonarios', con quienes ganó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa de Argentina.

"Sí me arrepentí un poco en el momento que me fui, habiendo ganado todo", fueron las palabras de Sánchez Arcosa para Olé. Sin embargo, señaló que tomó una decisión pensando en su familia.

"Uno no no comparaba lo que era lo económico en Argentina a lo que era en México. Yo pensé más en mi familia, pero sí me arrepiento un poco de haber salido", añadió el futbolista uruguayo de 39 años.

"ME ARREPENTÍ DEL MOMENTO EN QUE ME FUI" Carlos Sánchez, ex River, habló mano a mano con Olé sobre el momento en el que dejó el club para

jugar en México Lee la nota completa en nuestra web @matiimancu pic.twitter.com/g6dHraD5rB — Diario Olé (@DiarioOle) August 13, 2024

"Cuando vine a Uruguay para jugar con la selección y muchos periodistas me empezaron a preguntar por River y la dimensión de mi paso por el club. En ese momento me cayó la ficha de que había priorizado el futuro de mi familia y no el quedarme a seguir ganando cosas, como en River me lo habían propuesto", finalizó.

Durante su etapa con Rayados, Carlos Sánchez marcó 23 goles y 25 asistencias en 106 partidos disputados con la Pandilla. Posterior a la Copa del Mundo de Rusia 2018, salió del equipo regio para llegar a Santos de Brasil, con el cual se mantuvo hasta 2022. De ahí migró en 2023 para fichar con Peñarol y en febrero de este año fichó con Uruguay FC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL TIENE TRABADO EL FONDO DE MIL 300 MILLONES DE DÓLARES PARA LA LIGA MX