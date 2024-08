Demichelis no 'meterá mano' en planteamiento contra Puebla, afirma Nicolás Sánchez

Este viernes, los Rayados reanudarán su actividad en la Liga MX cuando enfrenten al Puebla de visita, donde Nicolás Sánchez fungirá como entrenador interino, mientras que Martín Demichelis estará observando el partido desde el palco.

En conferencia de prensa, el exdefensor de Monterrey comentó que para este compromiso, el nuevo técnico no intervendrá en lo táctico.

“Con Martín ya tuve comunicación y él es muy respetuoso, no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos. Esa información que hoy necesita Martín de los jugadores, creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta (compartírsela), ya están empapados de lo que es el plantel en general. Después, bueno, profundizaremos obviamente y yo ayudaré a que él llegue más rápido a conocer a los chicos, pero en cuanto al plantel creo que ya lo sabe de sobra”, dijo Sánchez.

Además, se le cuestionó a Nico sobre las similitudes y diferencias que pueden existen entre el futbol argentino y mexicano, las cuales Demichelis podría afrontar en su llegada al equipo regiomontano. El ex de Racing mencionó que tal vez la más notoria, sería la forma en la cual se vive la pasión.

“Creo que no hay una gran diferencia, la diferencia es la forma en que vivimos el futbol y que claramente se lleva adentro de la cancha… Martín viene de Europa, ha jugado no sé cuántos años en Europa, casi toda su carrera allá. Empezó en el Bayern Munich en el segundo equipo, lo llevó a River y le tocó vivir una época brava, la era post (Marcelo) Gallardo.

"Para cualquier entrenador era difícil, él agarró el equipo y lo sacó campeón y lo hizo jugar muy bien, así que entiendo que fue un cambio muy grande entre un equipo europeo y un equipo sudamericano”, sentenció.

