Maxi Meza se despide de Rayados con emotivo video: "Es una decisión difícil"

Los Rayados de Monterrey han confirmado la salida de Maximiliano Meza a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. En el video, el jugador se despide de la afición y explica los motivos detrás de su decisión, destacando el cariño que siente hacia la institución, la ciudad y la difícil elección que tuvo que hacer.

“Es una decisión difícil porque fueron muchos años, en donde uno se aferra al cariño de la institución, a los amigos, se hace una rutina donde no te quieres despegar. Es una decisión familiar que es difícil, porque en este caso uno no está siendo egoísta”, expresó Meza,



El mediocampista argentino también mencionó que para estar en Rayados, se requiere estar al mejor nivel, y que cuando no se alcanza ese nivel, es mejor salir: “Siento que di todo por el club, sea mucho, sea poco. Me siento vacío. Siempre he sido sincero a la hora del trabajo, cuando uno no está al 100%… no quieres llegar a ese tipo de situaciones, porque esta institución no se lo merece, tienes que estar al tope, porque es lo que te exige”, aseguró Maxi.

Durante su etapa con Rayados, Meza consiguió levantar todos los títulos posibles, incluyendo una Copa MX, una Liga MX y dos Concacaf Champions Cup, además sus dos participaciones en Mundial de Clubes. Se espera que llegue a Argentina en las próximas horas para unirse al River Plate.

