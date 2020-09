Charly Rodríguez: Representante del mexicano valora opciones en Europa

El jugador de Rayados, Carlos Rodríguez aseguró que su representante es el que está valorando opciones en Europa y viendo que es lo mejor para él y su futuro, sin embargo, el mexicano dijo no preocuparse, pues por ahora se concentra en Monterrey.

“No he tenido contacto con él (su representante), hemos hablado, me ha dicho que está viendo opciones y cuando tenga algo cien por ciento seguro ya se hablará con el club y si nos viene bien a todas la partes, tanto al club y en lo personal, pues se hablará en su momento; siempre me enfoco en el ahora y ya después veremos qué sucede", detalló en entrevista con ESPN.

Sobre un supuesto interés de Lazio de Italia, Rodríguez aseguró que no sabe nada y por ahora solo piensa en su equipo actual y el torneo mexicano.

“Es un equipo importante (Lazio) que va a jugar Champions, pero igual no te digo que lo sigo al cien por ciento, no lo sigo, no sabía del interés que pueda haber, pero bueno, no quiero especular cosas ni hacerme ideas sino estar concentrado en lo que me toca y ahora me toca estar en el club (Rayados), voy a entregar todo por él, y qué bueno, estoy cien por ciento aquí”, finalizó.

