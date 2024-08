Fernando Ortiz sobre interés de River Plate por Maxi Meza: 'estoy feliz por él'

En las últimas horas salió a la luz el interés del River Plate por fichar a Maximiliano Meza, jugador del Monterrey que llegó al club hace cinco años procedente de Independiente. Ante ello, en conferencia de prensa previo al partido ante Pumas, Fernando Ortiz, entrenador de Rayados, indicó que se siente feliz por su jugador.

"Sí. Me estoy enterando en este momento que hay un interés por Maxi. La verdad, me pone feliz por él. La directiva valorará en un momento indicado la negociación que tiene por delante. Y de mi parte, lo he dicho siempre, no voy a poner trabas a requerimiento de jugadores de otras ligas. Creo que es algo bueno tanto para el jugador como la institución que se fijen en jugadores de nuestro club", declaró Ortiz.

'Tano' Ortiz abre la puerta a sus jugadores

Fernando Ortiz volvió a mostrarse optimista y abierto a que sus jugadores salgan del equipo, algo que no es nuevo, pues recientemente, cuando la Roma mostró interés por Esteban Andrada, el 'Tano' comentó que ningún jugador se le cerrarían las puertas para emprender un nuevo reto.

Meza, una figura que es criticada

Maxi Meza, quien llegó a Rayados por 15 millones de dólares en 2019, ha sido un jugador importante en el club en ciertos pasajes, sin embargo, en los últimos meses es uno de los hombres más criticados por la afición. A pesar de tener la etiqueta de figura cuando llegó a México y de haber participado en la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la Selección Argentina, en Monterrey no logró mantener una regularidad.

