Rayados, por ahora, no tiene postura oficial tras declaraciones de Robert Siboldi

Robert Dante Siboli soltó una ‘bomba’ este lunes 29 de julio al revelar que la directiva de Tigres acusó su auxiliar Miguel Fuentes de traicionar a institución y ayudar por debajo de la mesa a Rayados de Monterrey. Estas han sido sus primeras palabras tras su salida del equipo felino hace unos meses.

A través de una carta que compartió en sus redes sociales, el entrenador uruguayo acusó a la directiva de Tigres de inventar dichas acusaciones en contra de su auxiliar técnico, además aseguró que todo fue una calumnia creada por Mauricio Culebro y Mauricio Dohener.

Estas declaraciones no sólo han dejado a Tigres ‘mal parado’, sino que, aunque no fueron mencionados por nombre(Siboldi los menciona como 'club rival de la ciudad'), Rayados también se ha visto envuelta en la pelea entre entrenador y club. Sin embargo, al momento, Monterrey no ha dado declaraciones sobre dicha situación

RÉCORD buscó a través al departamento de comunicación de Rayados para que se diera una postura oficial, sin embargo, un vocero respondió que cuando hubiera información al respecto la harían saber.

Cabe destacar que el uruguayo pidió pruebas sobre la supuesta comunicación del auxiliar y el conjunto rayado, a lo que la directiva de Tigres solo pudo mostrar un par de supuestos mensajes de los cuales, duda su veracidad.

Tigres tampoco ha respondido

El equipo que más se ha visto afectado por esta carta compartida en redes sociales, es Tigres, sin embargo, al momento el equipo felino tampoco ha salido con un comunicado oficial a responder las declaraciones de su exentrenador.

