Fernando Ortiz tras la derrota ante Columbus: "No fuimos efectivos en el momento"

Este miércoles, el Columbus Crew y los Rayados de Monterrey se enfrentaron en la Ida de la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, donde los de la MLS vencieron 2-1 a los mexicanos. En conferencia, Fernando Ortiz, a pesar de ser mejores, no fueron contundentes.

“Sí, no fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos, no fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan, me convierten y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo, es un rival que está en semifinales como nosotros, y estos partidos se definen con detalles. Es un gol nada más que estamos en desventaja, y en casa con nuestra gente, saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia”, dijo el Tano.

Recordemos también que, en la Liga MX, los Rayados acumulan cuatro partidos sin conseguir la victoria, y este fin de semana ante el Necaxa buscarán amarrar su boleto a liguilla, eso sí, sin quitar el ojo del juego de vuelta ante el Columbus en el Gigante de Acero.

“Veremos cómo terminaron los chicos el día de hoy, no lo sé todavía, están en plena recuperación. Mañana ya me pondré a pensar en lo que va a ser el domingo en Necaxa de visitante y luego el partido de vuelta el día miércoles. Pero se vienen partidos decisivos donde seguramente marcará el lugar donde terminemos en la Liga Mexicana y luego pensaremos en tratar de revertir el marcador que tuvimos hoy”, agregó Ortiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'LA MALDICIÓN DEL TANO'; ORTIZ NUNCA HA REMONTADO UNA ELIMINATORIA