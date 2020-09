Maxi Meza previo al Clásico Regio: 'No pienso cambiar camiseta con jugadores de Tigres'

Después de la polémica que vivió Oribe Peralta y Uriel Antuna durante el Clásico Nacional por quedarse a platicar e intercambiar jerseys con jugadores de América, Maximiliano Meza aseguró que durante el Clásico Regio no cambiaría la playera con sus rivales.

"Los argentinos o sudamericanos al finalizar cada partidos somos especiales. Las playeras me las guardo para mí. En lo personal no (cambiaria), por ser Rayados y por un respeto. No pienso en cambiar camisetas en los Clásicos", aseguró en conferencia de prensa.

Respecto al nivel de Tigres, el jugador de Rayados consideró que no hay ningún favorito en el Clásico 124, pues llegan en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades.

"Va ser un partido muy difícil. Sabemos que tenemos que respetarlos como ellos nos respetan, va ser un partido parejo. Hay que trabajar mucho para conseguir el triunfo. Ellos tienen jugadores importantes y nosotros también tenemos una plantilla fuerte. Es un partido especial", finalizó.

