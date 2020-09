Toluca: Rafael Lebrija reveló que América quiso llevarse a Cardozo y Sinha a 'billetazos'

Rafael Lebrija, expresidente del Toluca, reveló que durante su gestión al frente de los Diablos, el América intentó en varias ocasiones llevarse a sus jugadores más destacados a billetazos; sin embargo, el dueño del equipo, Valentín Diez, siempre rechazó las ofertas de los azulcremas.

“Don Valentín (Diez) decía que quería tener a su equipo, entonces no vendía, afortunadamente, él tenía los recursos económicos para no tener que estar dependiendo de vender a un jugador, por eso en ese tiempo no vendíamos a nadie, por Cardozo nos ofrecían siete, ocho millones, por Sinha igual ocho millones, por Paulo (Da Silva) sentados en un restaurante también me ofrecieron 8 millones por él, fue el América”, declaró el exdirectivo para TUDN.

Los finales de los 90´s y los inicios de los 2000’s es considerada la mejor etapa del conjunto escarlata, pues conformaron un equipo que marcó una época en la que ganaron la mayoría de títulos con los que actualmente cuentan.

Y aunque en distintas ocasiones el cuadro azulcrema, fiel a su costumbre, intentó arrebatarles a sus figuras, pero nunca pudieron llegarle al precio a los mexiquenses.

