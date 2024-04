Messi, Suárez y Alba, fueron a encarar al Tano Ortiz al término del partido, según reportes

Buscaron amedrentar. El partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, de los Cuartos de Final de la Concachampions, terminó con los ánimos muy calientes por parte de los jugadores del club de estadounidense.

De acuerdo con información del periodista Fernando Schwartz de Fox Sports, en cuanto terminó el cotejo, Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba se fueron sobre del árbitro para reclamar y después en los vestidores buscaron al Tano Ortiz para amedrentarlo por sus declaraciones previas al cotejo.

"En vestidores se armó la grande. Martino, Messi, Suárez y Alba se fueron sobre el árbitro a reclamos y después afuera del vestidor Rayado buscaban bronca y amedrentar al Tano Ortiz por sus declaraciones previas que el arbitraje podría favorecer a la MLS. Messi también encaró a Nico Sánchez. Rayados pidió a CONCACAF tomar nota y reportar", escribió Fernando en su cuenta de X.

¿Qué fue lo que dijo el Tano Ortiz?

En la conferencia previa al encuentro de Ida en los Cuartos de Final, el técnico de los Rayados declaró cosas que no fueron del agrado del plantel de las Garzas.

"Espero que nuestros jugadores entiendan que Messi es un jugador más, porque después viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente, Lionel que quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi, puede llegar a tener decisiones deportivas y extradeportivas, ¿Fui claro?", comentó.

"Obvio me preocupa el entorno. No sé si pueda llegar a perjudicar a Monterrey como tal, pero el negocio va a estar ahí. Sabemos que el negocio no va por el lado de Monterrey, eso lo sabemos todos, yo no estoy diciendo algo que no sepamos todos. ¿Lo comparto? No.", declaró en la conferencia.

¡HUBO RECLAMOS Y QUISIERON ENCARAR AL TANO! @fersch_4 revela que Martino, Alba, Messi y Suárez, se fueron a reclamarle al árbitro e incluso quisieron encarar al Tano Ortíz. ¡Todo terminó muy caliente y @chaco_81 analiza lo ocurrido! pic.twitter.com/6X0qnyQGpw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 4, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESA AL BANQUILLO? DAVID FAITELSON SEÑALA QUE HUGO SÁNCHEZ PUEDE DIRIGIR EN LA MLS