Miguel Layún: 'La Liga MX es muy competitiva'

Miguel Layún, defensa de Rayados, aseguró que le sorprende la competitividad que existe en la Liga MX, pues a diferencia de las ligas top de Europa, todos los equipos pueden competir contra cualquiera.

"Lo que me sorprende de nuestra Liga es que es sumamente competitiva, te puedes cruzar a cualquier rival y siempre puede ser complicado. No es como las ligas top a nivel mundial que tienen tres, cuatro equipos que dominan todos los años, aquí siempre el pararte en cualquier escenario, cualquier cancha y cualquier rival tiene sus complicaciones", declaró Layún en conferencia de prensa, quien ya tuvo experiencia en el futbol del Viejo Continente en LaLiga y la Premier League.

El jugador de Monterrey recordó que no fue sencillo regresar al futbol mexicano, pero aseguró que fue una buena decisión, pues ya ganó Liga, Copa y Concachampions en dos años.

"Cuando llegué a Monterrey lo dije que me sorprendió muchísimo, no lo digo de dientes para afuera, el día de mañana si tengo que estar en otro lado lo diré: Monterrey tiene y hace todo para brindarle al jugador las posibilidades de desarrollar su mejor talento y seguir creciendo. La decisión no fue sencilla, fue una decisión más familiar el regresar a México y en dos años ganar una Liga, una Copa y una Conca me hace muy feliz de haber tomado esta decisión", comentó.

