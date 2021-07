Rayados: Maxi Meza confirmó que ha recibido ofertas para salir del Monterrey

Maximiliano Meza confirmó que ha recibido varias ofertas para dejar a los Rayados, pero a pesar de que ya conquistó un título de Liga MX, el jugador argentino aseguró que aún no ha logrado su mejor nivel, por lo que desea mantenerse en la institución por un tiempo más.

"He tenido propuestas similares a la de Monterrey. Me han traído para demostrar porque me han considerado, en lo personal hasta que no logré eso no pretendo cambiar de aire, lograr mi mayor nivel. Por eso también me he quedado para demostrar que por algo estoy acá. Sé que puedo dar más", declaró Meza para Fox Sports.

En sus dos años de estancia en Monterrey, Meza ha incrementado su valor en el mercado por lo que reconoció que el equipo ha sabido invertir en su plantilla.

“Todos los equipos hacen su inversión; Rayados lo hace muy bien. No se gasta por gastar, no son malas inversiones", comentó.

“Esperamos que a pesar de algunas bajas estemos para competir. Después de 2019 hemos tenido torneos de lamentarnos, tenemos que prepararnos al doble, para no repetir eso. Siempre hay exigencia, después de salir campeón bajamos un poco el nivel”, puntualizó.

