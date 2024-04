Tano Ortiz manda mensajito a Inter Miami: 'Somos Monterrey, que se preocupe Messi'

El estratega de Rayados, Fernando Ortiz, bromeó ante la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi en partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup contra Inter de Miami al declarar “que se preocupe por nosotros”.

“Somos Monterrey, estamos en casa, con nuestra gente, que Messi se preocupe por nosotros, es una forma de decir, es algo afortunado estar con el mejor del mundo, disfrutarlo, pero vamos a querer ganar”, señaló.

La Pandilla se enfrentará al conjunto de la MLS en el Gigante de Acero en busca de amarrar su pase a las Semifinales de la competición, luego que en el partido de Ida terminaron empatados a una anotación.

“Monterrey no va a cambiar, no va a conservar la ventaja deportiva que tenemos (de haber conseguido gol de visitante), no soy de la idea de conservar un resultado, vamos a proponer donde nos toca jugar, no esperar a nada. Monterrey va a ir por el resultado”, manifestó.

