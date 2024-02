'Tano' Ortiz sobre los abucheos de la afición de América: "Yo no me olvido del aprecio"

Previo al inicio del juego entre América y Rayados, Fernando 'Tano' Ortiz fue recibido con abucheos por la afición de las Águilas que se hizo presente en el Estadio Azteca. Ante esto, el ahora estratega de Monterrey se pronunció y solo mostró su agradecimiento para todo el entorno americanista.

"Lo vuelvo a reiterar. Soy un agradecido a esta institución por haberme permitido dirigir en Primera División y al equipo más grande de México. Yo no me olvido del aprecio que le tengo a esta institución. Esto es futbol, sabemos de que se trata, pero jamás me voy a poner en contra de la afición y jamás saldrá de mi boca algo contrario sobre esta institución", comentó Ortiz.

La afición americanista no perdonó a su exentrenador y en cuanto pisó la cancha del Azteca, Fernando Ortíz comenzaron los abucheos y gritos en su contra.

Los aficionados de las Águilas no olvidan la manera en que Ortíz les dejó aventado el proyecto el día de la eliminación contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2023.

El Tano no se enganchó y caminó con tranquilidad hasta tonar su lugar en la banca no sin antes pasar a saludar a los americanistas que se cruzó en su paso.

