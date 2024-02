Gustavo Lema tras rescatar el empate ante Tigres: "Muestra de carácter interesante e importante"

Los Pumas rescataron un punto en su visita al Estadio Universitario en la Sultana del Norte, gracias a un gran doblete por parte de Guillermo Martínez. En conferencia de prensa, Gustavo Lema habló sobre el carácter de su equipo para empatar un marcador de dos goles de diferencia.

“La verdad una muestra de carácter interesante e importante, contra un rival bueno, un DT que me encanta, siempre pone a sus jugadores por delante, un equipo admirable. Venir y estar perdiendo 2-0 y poder hasta aspirar a dar la voltereta, nada, agradecimiento al esfuerzo y entrega que tuvieron todos los jugadores”, comentó el estratega de los capitalinos.

Lema agregó que un factor que les jugó en contra fue la condición física de sus jugadores. “Me parece que nos encontramos en desventaja física, hubo una merma importante de lo que brinda el equipo, salimos a hacer lo que hacemos siempre, presionar en la salida, estábamos un segundo tarde, estaba mejor Tigres en el primer tiempo”, dijo el argentino.

Con este empate ante Tigres, Pumas llega a ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y una derrota.

Robert Dante Siboldi 'saca pecho' tras dejar ir la victoria ante Pumas

Los Tigres de Robert Dante Siboldi dejaron escapar la victoria ante los Pumas, luego de que les empataran en los últimos minutos del encuentro. El estratega de los Tigres mencionó que los equipos de la liga siempre ofrecen su mejor versión cuando los enfrentan y que cuando hay una jugada dudosa los árbitros le dan la ventaja al rival.

“Eso lo tenemos claro y lo saben, siempre nos juegan al 120 por ciento, cada jugada la aprovechan, hoy Pumas nos presionó en salida y cerraron espacios… entonces sin duda que contra nosotros siempre tratan de dar el máximo y las jugadas dudosas contra nosotros son para el rival, a mí no me queda claro el gol de André, no hay una toma clara de la mano… no veo por ningún lado donde hay un contacto en el brazo, las dudosas son para el rival”, comentó Siboldi.

También, Siboldi habló sobre el regreso de Gignac y el buen momento que atraviesa Nico Ibáñez. “André es André y qué te puedo decir. Tenemos que cuidar la salud del jugador, venía de dos semanas sin entrenar lo lógico sería que ingresará Nico y en dado caso, como el marcador estaba con nosotros pensamos que era buen momento para André, tratamos de hacer justicia, pensar en pro del equipo y buscar ganar siempre”, agregó Siboldi.

Con este empate entre Tigres y Pumas, los de la Sultana del Norte mantienen su invicto, y llegan a 11 unidades, luego de tres victorias y dos empates.

