Édgar Méndez se despide del Necaxa tras ser eliminado del Clausura 2024

Necaxa tuvo un Clausura 2024 irregular, pues inició con el pie derecho y estuvo en los primeros lugares del torneo, sin embargo, en la recta final perdió ritmo y de pasar a los clasificados director a la Liguilla, tuvo que jugar el Play-In como noveno de la tabla.

Ahí, venció a Querétaro en el Juego 1, pero en el Juego 2 cayó ante Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, donde los Hidrocálidos fueron eliminados del Clausura 2024 tras caer 2-1 ante los Tuzos, por lo que ya deberán pensar en el siguiente torneo.

En ese sentido, Édgar Méndez se convirtió en el primero jugador en despedirse de los Rayos, pues a pocos minutos de haber sido eliminado de la Liga MX, mandó un mensaje de despedida a la afición, donde agradeció los dos años de apoyo incondicional para el equipo.

"Un día muy triste, queríamos más y poder seguir caminando juntos, pero no pudo ser, sé que este es el camino. No tengo la mejor duda de que es el principio de cosas muy grandes, solo me queda agradecerles el apoyo durante estos dos años. Los llevaré siempre en mi corazón", escribió el jugador español.

En este Clausura 2024, bajo las órdenes de Eduardo Fentanes, Édgar Méndez jugó un total de 15 partidos, pero solamente en cuatro fue titular, sumando 520 minutos jugados, donde marcó cuatro goles y recibió tres tarjetas amarillas.

