Roy Keane explota contra Haaland: 'Se estaba comportando como un mocoso'

Roy Keane, leyenda del Manchester United se ha convertido en el principal crítico de Haaland y en la pesadilla de su familia, volvió a atacar con dureza al atacante del City a pesar de sus cuatro goles al Wolverthampton.

”Vimos cómo se llevaban a Haaland, no muy feliz, se estaba comportando como un mocoso mimado", comentó Keane en Sky Sports.

Esas fueron las palabras del exfutbolistas tras las protestas del delantero noruego tras ser sustituido por Pep Guardiola durante la goleada 5-1 del Manchester City ante los Wolves a pesar de haber realizado ya cuatro goles (un 'hat-trick' en la primera parte).

Asimismo, su compañero en el programa David Jones,

no dudó en cuestionarle a Roy Keane: "¿Mocoso mimado? Está bien si marcas cuatro goles, ¿no?".

"No, no. No, no está bien", contestó.

"Behaving like a spoilt brat" Roy Keane is not holding back about Erling Haaland pic.twitter.com/GKiGV44zR8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECE CÉSAR LUIS MENOTTI, EXCAMPEÓN DEL MUNDO CON ARGENTINA Y EXDT DE MÉXICO, A LOS 85 AÑOS