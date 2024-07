Eduardo Fentanes saca pañuelo blanco al hablar del polémico penal contra León

Eduardo Fentanes sacó el pañuelo blanco. El entrenador de Necaxa habló tras sumar su tercer partido de la temporada sin encontrar la victoria. Ahora con sólo cuatro puntos de 12 posibles, el DT habló sobre la polémica arbitral.

Tras empatar ante León tras un polémico penal el estratega de los Rayos decidió sacudir en repetidas ocasiones el pedazo de tela justo cuando fue cuestionado sobre la polémica arbitral, que le pudo haber costado la victoria.

“Del arbitraje no se puede hablar. Ya lo dije a media semana y ya lo dije en la anterior. Bueno, no lo dije porque estuve suspendido. Pero de eso no se puede hablar. Pero lo que sí me queda claro es que la única manera que nos iban a poder meter gol era esa, pero bueno.

“Hoy insisto, si no existe esa decisión, nos terminamos llevando los tres puntos, pero bueno ya está en ese sentido ahí los levanté están agüitados porque ya es muy frecuente el tema, ya es muy frecuente el tema entonces están agüitados, pero les dije que les den el valor a estos puntos son los que después te meten a la Liguilla”, comentó el estratega.

Ahora Necaxa viajará a Estados Unidos para el martes 30 de julio enfrentar a Minnesota en la Leagues Cup, buscando dejar atrás la polémica en la Liga MX.

