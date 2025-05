Necaxa: Nicolás Larcamón confía en que no desarmen al equipo

Nicolás Larcamón habló en exclusiva con RÉCORD de cara a la Liguilla del futbol mexicano, donde Necaxa se medirá a Tigres en los cuartos de final. Más allá del desafío deportivo, uno de los temas que más ocupa al estratega argentino es la continuidad de su plantel.

Larcamón expresó su deseo de que no se desmantele el grupo que ha llevado al equipo hasta esta instancia, ya que la calidad individual y colectiva de los Rayos ha despertado el interés de otros clubes. El técnico espera que el equipo deje de ser un “club vendedor”.

“Es normal que siempre haya mucho ruido en torno a posibles salidas, posibles ventas, salidas del entrenador y demás cuestiones. Me pasó con Puebla, me pasó en León y hoy me vuelve a pasar acá. Estoy muy tranquilo, enfocado en lo inmediato. Confío mucho en el proyecto que me planteó la dirigencia con Santiago a la cabeza. En ese sentido, estamos claros de que, si llegara a haber alguna salida, no será algo que desmembre la columna vertebral”, afirmó.

“Hoy no es momento de pensar en salidas”

El entrenador de Necaxa reconoció que podrían registrarse bajas al final del torneo, pero subrayó que ahora no es momento para distraerse. El enfoque total está en avanzar en la Liguilla y pelear por el título.

“Sabemos que puede existir alguna salida, propia del nivel que mostraron algunos de nuestros futbolistas, pero hoy no es momento para pensar en eso. Estamos trabajando en planeación, pero mucho más enfocados en seguir avanzando en el torneo, que es lo que más ambicionamos y lo más importante en el presente”.

Necaxa va con todo ante Tigres

Sobre el cruce ante Tigres, Larcamón reconoció la dificultad del rival, pero dejó claro que su equipo está listo para competir y dar la sorpresa. El cambio de técnico en los felinos no cambia su análisis: sabe que enfrentan a una de las plantillas más fuertes del futbol mexicano.

“Tigres es un gran rival. El cambio de entrenador fue algo atípico por lo que era Guido como referente de jugador, pero lo conozco, sé lo que fue su preparación y está muy a la altura de las exigencias de dirigir a un club como Tigres”.

Finalmente, Larcamón aseguró que sus jugadores están preparados para responder al reto:

“Estamos frente a un rival muy exigente, que tiene una de las nóminas más fuertes del torneo. Para alcanzar el siguiente gran objetivo, que es estar entre los cuatro semifinalistas, tendremos que hacer una gran serie. Las exigencias estarán a tope, pero confío mucho en lo que somos capaces de lograr. Estoy convencido de que tenemos la capacidad de clasificar a la siguiente fase”.

