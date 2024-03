Chivas: ¿Qué futbolistas están en el olvido en la gestión de Fernando Gago?

Con la llegada de Fernando Gago a Chivas de cara al presente campeonato se presentaron algunos movimientos en el plantel Rojiblanco, luego de que elementos que estaban ‘relegados’ o con pocos minutos regresaron al primer plano, al igual que hubo otros futbolistas que pasaron de la titularidad o ser revulsivos del Guadalajara a no ser considerados

Ante este panorama, en RÉCORD recordamos cuales son los futbolistas de Chivas que actualmente están en el olvido en la gestión de Fernando Gago.

Miguel Jiménez

En los últimos tres torneos se estableció como el arquero titular de Chivas, sin embargo, tras errores graves en la gestión de Veljko Paunović no ayudaron a su continuidad y la directiva le buscó acomodo en otro club, al no encontrar equipo, actualmente trabaja en Verde Valle cumpliendo lo que le resta de contrato y no ha visto un solo minuto en el proceso de Fernando Gago.

Yael Padilla

El canterano Rojiblanco se estableció como el revulsivo y novato de la temporada de Chivas en 2023, luego de disputar 16 partidos en el Torneo Apertura donde registró tres anotaciones, pese a que mostraba cualidades para convertirse en titular, con la llegada de Fernando Gago su actividad ha sido a cuenta gotas, ya que en el presente semestre suma un total de 61 minutos con el primer equipo.

Ronaldo Cisneros

El delantero de 27 años de edad tuvo en el Torneo Apertura 2023 uno de sus mejores semestres en Chivas bajó el mando de Veljko Paunović, con 11 partidos disputados y 408 minutos, marcó un total de tres anotaciones, apareciendo en momentos clave como en la semifinal ante América, pese a ello con la llegada de Fernando Gago, ‘Roonie’ fue relegado, ya que únicamente ha visto actividad en dos partidos, sumando un total de 17 minutos en el presente torneo.